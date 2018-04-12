СМИ усомнились в способности ВВС Франции нанести удар по Сирии

Париж, 12 апреля. Участие Франции в нанесении военного удара по Сирии может оказаться символическим, так как французским ВВС нечем его нанести. Об этом сообщает «Полит эксперт».

По данным издания, французские ВВС не располагают значительными силами, так как большинство военных самолетов выполняют другие задачи в США, Нидерландах, Австралии, Объединенных Арабских Эмиратах, Чаде и в самой Франции. Для участия в военном ударе по Сирии страна может выделить лишь фрегат FREMM и 10 ракет MdCN.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что глава МИД Франции Натали Луазо во время выступления в нижней палате французского парламента выразила уверенность в том, что в сирийском городе Дума произошли две химические атаки с использованием газа на основе хлора.

Однако пока остается спорным сам факт применения химоружия в Думе и то, кто несет ответственность за произошедшее. Накануне стало известно, что глава Пентагона Джеймс Мэттис не смог привести оснований для того, чтобы возложить за якобы произошедшую в Думе химатаку на президента Сирии Башара Асада.