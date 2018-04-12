Посольство РФ призвало Лондон доказать, что с Юлией Скрипаль все хорошо

Лондон, 12 апреля. Посольство России в Лондоне обратилось к британским властям с требованием доказать, что Юлия Скрипаль в порядке.

Как сообщили в пресс-службе российского диппредставительства, заявление Скотленд-Ярда от имени Скрипаль говорит о том, что россиянку удерживают насильно.

«Если британские власти хотят убедить общественность в обратном, им надлежит срочно предъявить наглядные доказательства того, что с Юлией всё хорошо и она не лишена свободы», — цитирует RT сообщение пресс-службы посольства России.

Ранее полиция Великобритании опубликовала послание от имени Юлии Скрипаль, в котором сказано, что на данный момент она не нуждается в помощи российских представителей. Также она попросила свою сестру Викторию не приезжать в Великобританию, сообщал «Ридус».