Меню
Политика
Посольство РФ призвало Лондон доказать, что с Юлией Скрипаль все хорошо
Весь мир
СМИ усомнились в способности ВВС Франции нанести удар по Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    Посольство РФ призвало Лондон доказать, что с Юлией Скрипаль все хорошо

    38

    Посольство РФ призвало Лондон доказать, что с Юлией Скрипаль все хорошо

    Лондон, 12 апреля. Посольство России в Лондоне обратилось к британским властям с требованием доказать, что Юлия Скрипаль в порядке.

    Как сообщили в пресс-службе российского диппредставительства, заявление Скотленд-Ярда от имени Скрипаль говорит о том, что россиянку удерживают насильно.

    «Если британские власти хотят убедить общественность в обратном, им надлежит срочно предъявить наглядные доказательства того, что с Юлией всё хорошо и она не лишена свободы», — цитирует RT сообщение пресс-службы посольства России.

    Ранее полиция Великобритании опубликовала послание от имени Юлии Скрипаль, в котором сказано, что на данный момент она не нуждается в помощи российских представителей. Также она попросила свою сестру Викторию не приезжать в Великобританию, сообщал «Ридус».

    Автор: Настасья Шеркунова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Сирия: Восточная Гута перешла под контроль САА

    Сирия: Восточная Гута перешла под контроль САА

    5:15   12 Апреля 2018
    755
    Российские боевые корабли вышли из Тартуса для отражения возможного удара США по Сирии

    Российские боевые корабли вышли из Тартуса для отражения возможного удара США по Сирии

    2:02   12 Апреля 2018
    5723
    Алексей Пушков: Трамп пытается жесткой риторикой перекрыть критику в свой адрес

    Алексей Пушков: Трамп пытается жесткой риторикой перекрыть критику в свой адрес

    21:42   11 Апреля 2018
    1910
    Боливия созывает консультации в Совбезе ООН в связи с угрозами США по Сирии

    Боливия созывает консультации в Совбезе ООН в связи с угрозами США по Сирии

    20:30   11 Апреля 2018
    5097