Меню
Общество
Лидер группы The Overtones скончался в 36 лет
Политика
Помпео рассказал о «длинном» списке действий против России
Следующая новость
Загрузка...

    Лидер группы The Overtones скончался в 36 лет

    58

    Лидер группы The Overtones скончался в 36 лет

    Лондон, 12 апреля. Лидер группы The Overtones из Великобритании Тимми Матли скончался на 37-м году жизни.

    По словам представителя группы, причины смерти музыканта пока не установлены.

    Полтора года назад певец узнал, что врачи обнаружили у него рак кожи третьей степени. Ему пришлось отказаться от гастролей почти на год, сообщает «Вечерняя Москва». В начале этого года Матли обрадовал поклонников, сообщив, что болезнь практически удалось победить.

    «Мы знаем, эта новость разобьет вам всем сердце так же, как и нам. Спасибо за любовь и поддержку в это трудное время», — сказано в аккаунте группы в Twitter.

    Автор: Настасья Шеркунова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Сирия: Восточная Гута перешла под контроль САА

    Сирия: Восточная Гута перешла под контроль САА

    5:15   12 Апреля 2018
    755
    Российские боевые корабли вышли из Тартуса для отражения возможного удара США по Сирии

    Российские боевые корабли вышли из Тартуса для отражения возможного удара США по Сирии

    2:02   12 Апреля 2018
    5723
    Алексей Пушков: Трамп пытается жесткой риторикой перекрыть критику в свой адрес

    Алексей Пушков: Трамп пытается жесткой риторикой перекрыть критику в свой адрес

    21:42   11 Апреля 2018
    1910
    Боливия созывает консультации в Совбезе ООН в связи с угрозами США по Сирии

    Боливия созывает консультации в Совбезе ООН в связи с угрозами США по Сирии

    20:30   11 Апреля 2018
    5097