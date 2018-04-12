Лидер группы The Overtones скончался в 36 лет

Лондон, 12 апреля. Лидер группы The Overtones из Великобритании Тимми Матли скончался на 37-м году жизни.

По словам представителя группы, причины смерти музыканта пока не установлены.

Полтора года назад певец узнал, что врачи обнаружили у него рак кожи третьей степени. Ему пришлось отказаться от гастролей почти на год, сообщает «Вечерняя Москва». В начале этого года Матли обрадовал поклонников, сообщив, что болезнь практически удалось победить.