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Пушков рассказал, как британский дипломат «уничтожил» логику требующих удара по Сирии западных СМИ
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    Пушков рассказал, как британский дипломат «уничтожил» логику требующих удара по Сирии западных СМИ

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    Пушков рассказал, как британский дипломат «уничтожил» логику требующих удара по Сирии западных СМИ

    Москва, 12 апреля. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал, как бывший посол Великобритании в Сирии опроверг логику Би-би-си и других, требующих удара по ближневосточной стране СМИ.

    Сенатор поделился в своем микроблоге Twitter записью эфира Би-би-си с участием бывшего посла Великобритании в Сирии Петера Форда, в котором дипломат усомнился в правдивости приводимой в западной прессе информации о ситуации в Сирийской арабской республике.  

    «Экс-посол Британии в Сирии уничтожил лже-логику BBC и всех западных СМИ, требующих ударов по Сирии: какие у Запада источники, спросил он, — структуры, близкие к исламистам и боевиками? Это все надо проверить. Ведущий BBC - в шоке: посол сработал явно не по кальке «свободных СМИ», — написал сенатор.

    Напомним, Запад обвинил власти САР в применении химического оружия в городе Дума. При этом США и Великобритания не исключили возможности нанесения по Сирии удара. Между тем, Газета.ru сообщила, что российский Центр по примирению враждующих сторон проверил районы Думы, где якобы применялись отравляющие вещества, и не нашел следов использования химического оружия.

    Автор: Виталий Малясев
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