Специалисты МАК прилетели в Хабаровск для расследования крушения Ми-8

Хабаровск, 12 апреля. В Хабаровск прибыли сотрудники Межгосударственного авиационного комитета, которые примут участие в расследовании крушения вертолета Ми-8.

Сотрудники МАК сразу же отправятся на место происшествия.

«Специалисты МАК прибыли в Хабаровск. Их двое», — сообщил РИА Новости источник.

Напомним, в среду утром вертолет Ми-8, принадлежащий авиакомпании «Восток», потерпел крушение на одной из улиц Хабаровска. Во время тренировочного полета на борту находились шесть человек, все погибли. Ранее «Deita.ru» сообщала, что следователи попросили очевидцев крушения воздушного судна прислать фото и видео.

