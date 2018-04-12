Меню
Происшествия
Специалисты МАК прилетели в Хабаровск для расследования крушения Ми-8
Политика
Помпео рассказал о «длинном» списке действий против России
Следующая новость
Загрузка...

    Специалисты МАК прилетели в Хабаровск для расследования крушения Ми-8

    56

    Специалисты МАК прилетели в Хабаровск для расследования крушения Ми-8

    Хабаровск, 12 апреля. В Хабаровск прибыли сотрудники Межгосударственного авиационного комитета, которые примут участие в расследовании крушения вертолета Ми-8.

    Сотрудники МАК сразу же отправятся на место происшествия.

    «Специалисты МАК прибыли в Хабаровск. Их двое», — сообщил РИА Новости источник.

    Напомним, в среду утром вертолет Ми-8, принадлежащий авиакомпании «Восток», потерпел крушение на одной из улиц Хабаровска. Во время тренировочного полета на борту находились шесть человек, все погибли. Ранее «Deita.ru» сообщала, что следователи попросили очевидцев крушения воздушного судна прислать фото и видео.
     

    Автор: Настасья Шеркунова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Сирия: Восточная Гута перешла под контроль САА

    Сирия: Восточная Гута перешла под контроль САА

    5:15   12 Апреля 2018
    755
    Российские боевые корабли вышли из Тартуса для отражения возможного удара США по Сирии

    Российские боевые корабли вышли из Тартуса для отражения возможного удара США по Сирии

    2:02   12 Апреля 2018
    5723
    Алексей Пушков: Трамп пытается жесткой риторикой перекрыть критику в свой адрес

    Алексей Пушков: Трамп пытается жесткой риторикой перекрыть критику в свой адрес

    21:42   11 Апреля 2018
    1910
    Боливия созывает консультации в Совбезе ООН в связи с угрозами США по Сирии

    Боливия созывает консультации в Совбезе ООН в связи с угрозами США по Сирии

    20:30   11 Апреля 2018
    5097