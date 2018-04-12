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ОЗХО передала отчет о расследовании «дела Скрипалей» правительству Великобритании
Политика
Посольство РФ призвало Лондон доказать, что с Юлией Скрипаль все хорошо
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    ОЗХО передала отчет о расследовании «дела Скрипалей» правительству Великобритании

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    ОЗХО передала отчет о расследовании «дела Скрипалей» правительству Великобритании

    Лондон, 12 апреля. Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) завершили исследования в Солсбери и передали британскому правительству отчет о расследовании «дела Скрипалей». Об этом со ссылкой на МИД Великобритании сообщает Daily Mail.

    «В соответствии с установившейся практикой они уже передали окончательную копию отчета нам, как подавшему запрос государству», — цитирует представителя британского внешнеполитического ведомства издание.

    Собеседник Daily Mail отметил, что власти Великобритании попросили организацию распространить свой отчет 12 апреля среди государств-участников Конвенции по химическому оружию, в число которых входит Россия. Основные выводы будут опубликованы в 12.00 по Гринвичу (14.00 мск).

    Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были госпитализированы с признаками отравления 4 марта в британском городе Солсбери. Власти Великобритании поспешили обвинить в причастности к инциденту Россию. Москва отвергла обвинения, как бездоказательные. Позже Газета.ru сообщила, что постпред РФ при ООН заявил о появлении новых фактов, которые могут перевернуть все дело об отравлении Скрипалей.

    Автор: Виталий Малясев
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