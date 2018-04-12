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Очевидцев крушения Ми-8 в Хабаровске попросили прислать видео
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    Очевидцев крушения Ми-8 в Хабаровске попросили прислать видео

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    Очевидцев крушения Ми-8 в Хабаровске попросили прислать видео

    Хабаровск, 12 апреля. Следователи обратились к жителям Хабаровска с просьбой предоставить фото и видео с места крушения вертолета Ми-8.

    В четверг в Хабаровск прилетят специалисты МАК, которые вместе со следователями проведут дополнительный осмотр места крушения.

    Как сообщает «Deita.ru», представители Следственного комитета уже осмотрели место происшествия, тела погибших направили на опознание. У авиакомпании «Восток», которой принадлежал вертолет, изъяли документы и топливо.

    В среду «Газета.ру» сообщала, что вертолет авиакомпании «Восток» рухнул во время тренировочного полета в Хабаровска. Жертвами крушения стали шесть человек.
     

    Автор: Настасья Шеркунова
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