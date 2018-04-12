Сирия: Восточная Гута перешла под контроль САА
Дамаск (Сирия), 12 апреля. Территория Восточной Гуты перешла под контроль армии правительства Сирии.
По словам руководителя Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии генерал-майора Юрия Евтушенко, правительственной армии удалось установить контроль над Думой, которая ранее находилась под контролем террористов «Джейш аль-Ислам».
«Сегодня произошло знаковое событие в истории Сирийской арабской республики. Водруженный государственный флаг над зданием… города Думы ознаменовал контроль над этим населенным пунктом, а следовательно — над Восточной Гутой в целом», — заявил Евтушенко.
В ближайшее время в Думе начнут свою работу подразделения военной полиции России, которые будут контролировать ситуацию в освобожденном от боевиков городе, передает «Газета.ру».
Ранее стало известно, что боевики, покидая город, сдали российским военным более 400 единиц оружия.