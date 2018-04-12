Помпео объявит Сенату США об окончании «мягкой политики» в отношении России

Вашингтон, 12 апреля. Кандидат на должность главы Госдепартамента США Майк Помпео собирается на выступлении в Сенате объявить о завершении «мягкой политики» в отношении России. Об этом со ссылкой на западные СМИ сообщают «Народные новости».

Помпео планирует выступить перед Сенатом США 12 апреля. Претендент на пост госсекретаря собирается рассказать сенаторам, что администрация президента США Дональда Трампа считает РФ опасной для Соединенных Штатов страной. Также Помпео планирует заявить о прекращении «мягкой политики» в отношении Москвы.

Напомним, ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в том, что отношения России и США ухудшатся после назначения главой Госдепа Майка Помпео, так как «вряд ли можно упасть ниже пола».