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Гутерреш обсудил с постпредами пяти стран ситуацию в Сирии
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    Гутерреш обсудил с постпредами пяти стран ситуацию в Сирии

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    Гутерреш обсудил с постпредами пяти стран ситуацию в Сирии

    Нью-Йорк, 12 апреля. Генсек Организации объединенных наций Антониу Гутерреш провел переговоры с поспредами пяти стран.

    Как сообщили в пресс-службе ООН, темой переговоров стала ситуация в Сирии. Гутерреш подчеркнул, что очень важно держать ситуацию под контролем.

    «Сегодня я позвонил послам пяти постоянных членов Совета Безопасности, чтобы вновь выразить свою глубокую озабоченность по поводу рисков нынешнего тупика», — заявил генеральный секретарь организации, сообщает «Газета.ру».

    Ранее стало известно, что в четверг на территорию Думы в Сирии будет введены подразделения российской военной полиции, которые будут обеспечивать безопасность, передало «Ura.ru».
     

    Автор: Настасья Шеркунова
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