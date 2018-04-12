Гутерреш обсудил с постпредами пяти стран ситуацию в Сирии

Нью-Йорк, 12 апреля. Генсек Организации объединенных наций Антониу Гутерреш провел переговоры с поспредами пяти стран.

Как сообщили в пресс-службе ООН, темой переговоров стала ситуация в Сирии. Гутерреш подчеркнул, что очень важно держать ситуацию под контролем.

«Сегодня я позвонил послам пяти постоянных членов Совета Безопасности, чтобы вновь выразить свою глубокую озабоченность по поводу рисков нынешнего тупика», — заявил генеральный секретарь организации, сообщает «Газета.ру».

Ранее стало известно, что в четверг на территорию Думы в Сирии будет введены подразделения российской военной полиции, которые будут обеспечивать безопасность, передало «Ura.ru».

