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Происшествия
В Хабаровском крае объявлен траур по погибшим при крушении Ми-8
Происшествия
В Хабаровском крае объявлен траур по погибшим при крушении Ми-8
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    В Хабаровском крае объявлен траур по погибшим при крушении Ми-8

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    В Хабаровском крае объявлен траур по погибшим при крушении Ми-8

    Хабаровск, 12 апреля. Четверг объявлен днем траура по погибшим во время крушения вертолета Ми-8 в Хабаровске.

    Руководство региона рекомендовало отменить развлекательные мероприятия.

    «В день траура на всей территории края приспущены государственные флаги РФ, флаги Хабаровского края и муниципальных образований. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры края предложено воздержаться в этот день от проведения увеселительных мероприятий и показа развлекательных передач»,  — сказано в сообщении пресс-службы руководства региона.

    Напомним, в среду в Хабаровске рухнул вертолет Ми-8 авиакомпании «Восток». На борту находились шесть человек, никто не выжил. По информации «Deita.ru», следователи планируют провести дополнительный осмотр места крушения вертолета при участии специалистов МАК.
     

    Автор: Настасья Шеркунова
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