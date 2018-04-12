В Хабаровском крае объявлен траур по погибшим при крушении Ми-8

Хабаровск, 12 апреля. Четверг объявлен днем траура по погибшим во время крушения вертолета Ми-8 в Хабаровске.

Руководство региона рекомендовало отменить развлекательные мероприятия.

«В день траура на всей территории края приспущены государственные флаги РФ, флаги Хабаровского края и муниципальных образований. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры края предложено воздержаться в этот день от проведения увеселительных мероприятий и показа развлекательных передач», — сказано в сообщении пресс-службы руководства региона.

Напомним, в среду в Хабаровске рухнул вертолет Ми-8 авиакомпании «Восток». На борту находились шесть человек, никто не выжил. По информации «Deita.ru», следователи планируют провести дополнительный осмотр места крушения вертолета при участии специалистов МАК.

