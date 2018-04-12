Турчинов рассказал, чем могла закончиться попытка Украины удержать Крым силой

Киев, 12 апреля. Украина не смогла удержать Крымский полуостров силой и разбить «армию Путина», поскольку сама не имела боеспособной армии. Об этом украинским СМИ заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, который в 2014 году исполнял обязанности президента.

«Знаете, я с огромным удовольствием разбил бы армию Путина под Симферополем или Ялтой, но для этого необходимо было иметь боеспособную армию. К большому сожалению, ее у нас тогда не было», — заявил Турчинов.

Глава СНБО отметил, что отказ от боевых действий на территории полуострова позволил избежать полномасштабной войны с Россией. По его словам, весной 2014 года у российско-украинской границы находилась группировка российских войск, насчитывающая 200 тысяч военнослужащих. Турчинов подчеркнул, что все могло закончиться введением российских войск в «континентальную Украину», потерей южной и восточной частей страны или утратой независимости.

Напомним, за вхождение в состав РФ на референдуме в марте 2014 года проголосовало подавляющее большинство жителей Крыма. Плебисцит был проведен после того, как в феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот.