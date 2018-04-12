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Экс-сотрудник Госдепа рассказал о перспективах прямой конфронтации военных России и США в Сирии
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    Экс-сотрудник Госдепа рассказал о перспективах прямой конфронтации военных России и США в Сирии

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    Экс-сотрудник Госдепа рассказал о перспективах прямой конфронтации военных России и США в Сирии

    Вашингтон, 12 апреля. Военные России и США преследуют в Сирии разные цели, но могут избежать прямого столкновения. Об этом со ссылкой на бывшего советника Госдепа Соединенных Штатов Фредерика Хофа сообщает РИА Новости.

    «Я не знаю ни одной военной операции, которая бы на 100% шла по плану. Я думаю, что и США, и Россия сделают все, чтобы избежать прямой конфронтации», — цитирует Хофа агентство.

    По словам экс-советника Госдепартамента, военные из России и США преследуют в Сирии различные цели, но между ними сохраняется «уровень профессионального сотрудничества». Хоф отметил, что сотрудничество между сторонами подвергнется испытанию, которое будет успешно пройдено.

    Напомним, ситуация в Сирии резко обострилась, когда США заявили о возможном нанесении удара по правительственным силам в ответ на предполагаемое применение химического оружия в сирийском городе Дума. Российский Центр по примирению сторон не обнаружил доказательств применения химоружия в этом районе, сообщает Газета.ru.

    Автор: Виталий Малясев
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