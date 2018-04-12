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Алиев побеждает на президентских выборах в Азербайджане с 86,09%
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    Алиев побеждает на президентских выборах в Азербайджане с 86,09%

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    Алиев побеждает на президентских выборах в Азербайджане с 86,09%

    Баку, 12 апреля. После подсчета 67% бюллетеней, на внеочередных президентских выборах в Азербайджане лидирует действующий глава государства Ильхам Алиев. Об этом заявил глава Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов.

    «С большим отрывом лидирует Ильхам Алиев. Он набрал 86,09% голосов», — сообщил Панахов.

    Напомним, 11 апреля в Азербайджане прошли выборы президента страны. Помимо выдвинутого партией «Ени Азербайджан» действующего главы государства в гонке участвовали семь кандидатов. В том числе Араз Ализаде от Социал-демократической партии, Гудрат Гасангулиев от Единого фронта, выдвинутый Движением национального возрождения Фарадж Гулиев представитель Современного Мусавата Хафиз Гаджиев, Джалал Мамедов от Демократической партии, выдвинутый инициативной группой Рази Нуруллаев и самовыдвиженец Захид Орудж.
     

    Автор: Виталий Малясев
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