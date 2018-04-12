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Сирия: подразделения российской военной полиции обеспечат безопасность в Восточной Гуте
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    Сирия: подразделения российской военной полиции обеспечат безопасность в Восточной Гуте

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    Сирия: подразделения российской военной полиции обеспечат безопасность в Восточной Гуте

    Дамаск, 12 апреля. В четверг в город Дума в Восточной Гуте для поддержания порядка войдут подразделения российской военной полиции. Об этом со ссылкой на первого заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Виктора Познихира сообщает РИА Новости.

    «С завтрашнего дня для обеспечения безопасности, поддержания правопорядка и организации помощи местному населению в город Дума вводятся подразделения российской военной полиции», — заявил в среду Познихир.

    Напомним, накануне Газета.ru сообщила, что в Сирии во время возвращения из Восточной Гуты под обстрел попал автобус с российскими журналистами. Легкие ранения получили сотрудники трех российских СМИ. Всех пострадавших эвакуировали в военный госпиталь, там журналистам будет оказана необходимая помощь.

    Автор: Виталий Малясев
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