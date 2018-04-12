Депутат Верховной рады считает, что Европе выгодны плохие отношения России и Украины

Киев, 12 апреля. Депутат Верховной рады Михаил Добкин заявил, что сложные отношения между Россией и Украиной выгодны Европе.

«Они сегодня в Европе руки потирают из-за того, что у России и Украины на данный момент сложные политические отношения», — цитирует Добкина RT.

Украинский депутат отметил, что чем хуже отношения между странами, тем легче более экономически развитым государствам извлекать из ситуации прибыль.

Напомним, в конце марта украинская государственная казначейская служба сообщила, что с начала 2018 года бюджет Украины недополучил 12 млрд гривен, что составляет 6% от запланированных поступлений.