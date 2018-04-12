Ляшко захотел вернуть Украине ядерное оружие

Киев, 12 апреля. Возглавляющий «Радикальную партию Украины» Олег Ляшко назвал отказ страны от ядерного оружия ошибкой, которую необходимо исправить. Об этом политик написал в социальной сети Facebook.

Ляшко напомнил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов признал ядерное разоружение страны ошибкой и подчеркнул, что он также неоднократно заявлял об этом.

«Я об этом говорил десятки раз: это наша стратегическая ошибка, за которую мы сегодня платим кровью и территориями. Ошибки нужно уметь не только признавать, но и исправлять», — написал Ляшко.

Лидер «Радикальной партии Украины» заявил, что для «исправления ошибки» у страны есть все необходимое и требуется лишь политическая воля.

Напомним, ранее RT сообщила, что Александр Турчинов пожалел о ядерном разоружении страны. По словам главы СНБО, отказавшись от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности от ядерных государств, Украина совершил стратегическую ошибку.