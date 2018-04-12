Сирия: СМИ сообщили о готовности британских самолетов на Кипре нанести удар

Лондон, 12 апреля. Размещенные на британской базе Акротири на Кипре самолеты ВВС Великобритании готовы к нанесению удара по Сирийской арабской республике (САР). Об этом со ссылкой на источник сообщает Times.

По данным издания, британские самолеты уже находятся на взлетно-посадочной полосе базы Акротири. К операции при необходимости могут подключиться эскадренные миноносцы ВВС Великобритании Type 45 Destroyer и HMS Duncan.

Ранее британские СМИ также сообщили, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приказала вывести подводные лодки на расстояние ракетного удара по Сирии. Атака может произойти уже в четверг вечером.