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Сирия: СМИ сообщили о готовности британских самолетов на Кипре нанести удар
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    Сирия: СМИ сообщили о готовности британских самолетов на Кипре нанести удар

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    Сирия: СМИ сообщили о готовности британских самолетов на Кипре нанести удар

    Лондон, 12 апреля. Размещенные на британской базе Акротири на Кипре самолеты ВВС Великобритании готовы к нанесению удара по Сирийской арабской республике (САР). Об этом со ссылкой на источник сообщает Times.

    По данным издания, британские самолеты уже находятся на взлетно-посадочной полосе базы Акротири. К операции при необходимости могут подключиться эскадренные миноносцы ВВС Великобритании Type 45 Destroyer и HMS Duncan.

    Ранее британские СМИ также сообщили, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приказала вывести подводные лодки на расстояние ракетного удара по Сирии. Атака может произойти уже в четверг вечером.

    Автор: Виталий Малясев
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