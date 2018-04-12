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Впервые за последние 2,5 года в Каир прибыл регулярный рейс из России
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    Впервые за последние 2,5 года в Каир прибыл регулярный рейс из России

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    Впервые за последние 2,5 года в Каир прибыл регулярный рейс из России

    Москва, 12 апреля. Впервые с ноября 2015 года в Каир прибыл регулярный рейс из России. Об этом сообщает ряд СМИ со  ссылкой на руководителя представительства «Аэрофлота» в Каире Александра Грехова. 

    Прямое сообщение России и Египта было восстановлено в эту среду, когда из Москвы вылетел рейс «Аэрофлота». Как сообщается, египетский перевозчик EgyptAir совершит первый перелет уже в этот четверг, 12 апреля, пишет RT. 

    Как сообщает РИА Новости, первым рейсом в Египет отправились примерно 120 пассажиров, среди которых были несколько десятков российских туристов, направляющихся на курорты Красного моря. 

    Напомним, Россия приостановила авиасообщение с Египтом два с половиной года назад после теракта на борту самолета российской авиакомпании «Когалымавиа». На борту находились 224 человека; выживших в авиакатастрофе не было. 

     

    Автор: Антон Зарубин
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