Впервые за последние 2,5 года в Каир прибыл регулярный рейс из России

Москва, 12 апреля. Впервые с ноября 2015 года в Каир прибыл регулярный рейс из России. Об этом сообщает ряд СМИ со ссылкой на руководителя представительства «Аэрофлота» в Каире Александра Грехова.

Прямое сообщение России и Египта было восстановлено в эту среду, когда из Москвы вылетел рейс «Аэрофлота». Как сообщается, египетский перевозчик EgyptAir совершит первый перелет уже в этот четверг, 12 апреля, пишет RT.

Как сообщает РИА Новости, первым рейсом в Египет отправились примерно 120 пассажиров, среди которых были несколько десятков российских туристов, направляющихся на курорты Красного моря.

Напомним, Россия приостановила авиасообщение с Египтом два с половиной года назад после теракта на борту самолета российской авиакомпании «Когалымавиа». На борту находились 224 человека; выживших в авиакатастрофе не было.