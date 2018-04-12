Посольство РФ усомнилось в подлинности заявления от имени Юлии Скрипаль

Лондон, 12 апреля. Посольство России в Лондоне поставило под сомнение подлинность заявления Юлии Скрипаль, которые было опубликовано Скотланд-Ярдом в эту среду. Российское диппредставительство попросило предоставить доказательства, что заявление действительно исходит от нее.

В эту среду полиция Лондона опубликовала заявление от имени Юлии Скрипаль, в котором та сообщала, что чувствует себя все лучше и находится в безопасности, однако она не хочет общаться с журналистами или своей двоюродной сестрой Викторией. Последнюю она прямо просит не приезжать в Великобританию, пишет RT.

«С интересом ознакомились с опубликованным на сайте Скотланд-Ярда заявлением якобы от имени Юлии Скрипаль. Если все изложенное в нем правда, остается только порадоваться за нашу соотечественницу. Однако в условиях невозможности убедиться в этом на практике публикация лондонской полиции вызывает больше вопросов, чем ответов. Как и прежде, хотелось бы удостовериться, что заявление действительно исходит от Юлии. В этом есть большие сомнения», – сообщает в заявлении посольства РФ.

В частности, российские дипломаты отметили, что текст составлен таким образом, чтобы подкрепить официальные заявления британских властей и исключить любую возможность контакта Юлии с внешним миром.