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Российские военные в Сирии стаи первыми читателями книги написанной по мотивам фильма «Танки»
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    Российские военные в Сирии стаи первыми читателями книги написанной по мотивам фильма «Танки»

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    Российские военные в Сирии стаи первыми читателями книги написанной по мотивам фильма «Танки»

    Москва, 12 апреля. Российские военные на базе Хмеймим стали первыми читателями написанной по мотивам фильма «Танки» книги. Об этом со ссылкой на Минукльт России сообщает РИА Новости.

    По данным министерства, написанную продюсерами картинным Олегом Антиповым и Дмитрием Щербановым книгу презентовали читателям во время предпремьерного показа «Танков» на авиабазе в Сирии. Накануне выхода фильма в прокат, книга также поступила в книжные магазины страны.

    «11 апреля, накануне выхода в российский кинопрокат приключенческого фильма «Танки», на книжные полки страны поступила одноименная книга от издательства АСТ. Ее авторами стали продюсеры картины Дмитрий Щербанов и Олег Антипов», — сообщает Минкульт.

    Авторы книги заявили, что в своем творении отошли от «метода новеллизации». Поэтому в их творении можно найти не только вымышленную историю, но и «узнать, как все было в действительности». Антипов подчеркнул, что, по мнению авторов, книга вместе с фильмом станет еще одним «весомым вкладом» в память о конструкторе Михаиле Кошкине.

    Напомним, картина режиссера Кима Дружина «Танки» выйдет в российский прокат 26 апреля.

    Автор: Виталий Малясев
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