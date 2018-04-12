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В Совфеде потребовали повысить зарплаты детским тренерам
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    В Совфеде потребовали повысить зарплаты детским тренерам

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    В Совфеде потребовали повысить зарплаты детским тренерам

    Москва, 12 апреля. Член Совета Федерации Андрей Кутепов обратился в профильные ведомства с просьбой рассказать, как детским тренерам будут компенсировать льготы педагогических работников.

    Детско-юношеские спортшколы планируется перевести в подчинение министерству спорта, из-за чего детские тренеры потеряют привилегии педагогических работников. Кутепов считает, что снижение оплаты труда тренеров может негативно сказаться на количестве тренеров в стране.

    «Мы опасаемся, что изменения статуса вызовет отток тренеров, в первую очередь, из государственных спортивных школ. Это снизит качество работы в спортивных школах, что недопустимо», — рассказал сенатор, передает «Парламентская газета».

    Он отметил ключевую роль тренеров в воспитании будущих чемпионов. Наставники спортсменов достойны хороших условий труда, уверен Кутепов.
     

    Автор: Настасья Шеркунова
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