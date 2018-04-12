В Совфеде потребовали повысить зарплаты детским тренерам

Москва, 12 апреля. Член Совета Федерации Андрей Кутепов обратился в профильные ведомства с просьбой рассказать, как детским тренерам будут компенсировать льготы педагогических работников.

Детско-юношеские спортшколы планируется перевести в подчинение министерству спорта, из-за чего детские тренеры потеряют привилегии педагогических работников. Кутепов считает, что снижение оплаты труда тренеров может негативно сказаться на количестве тренеров в стране.

«Мы опасаемся, что изменения статуса вызовет отток тренеров, в первую очередь, из государственных спортивных школ. Это снизит качество работы в спортивных школах, что недопустимо», — рассказал сенатор, передает «Парламентская газета».

Он отметил ключевую роль тренеров в воспитании будущих чемпионов. Наставники спортсменов достойны хороших условий труда, уверен Кутепов.

