Трамп продолжает верить в необходимость хороших отношений между РФ и США – Белый дом

Вашингтон, 12 апреля. Президент США Дональд Трамп по-прежнему убежден, что хорошие отношения между Россией и США возможны и необходимы. Об этом сообщает пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Президент долго считал, что хорошие отношения РФ и США - хорошо для всего мира, он, определенно, по-прежнему в это верит», – сказала она, выступая на брифинге.

Ранее американский президент написал в своем Twitter о возможном ракетном ударе по Сирии, а также предупредил Россию, что она не должна оказывать помощь сирийском президенту Асаду. Вскоре после этого он опубликовал еще одно сообщение, в котором призывал США и РФ наладить отношения.

Напомним, что 10 апреля сообщалось о подходе к сирийскому городу Тартус американского эсминца Donald Cook, оснащенного 60 ракетами «Томагавк». Кроме того, к побережью Сирии начала выдвигаться авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» (USS Harry S. Truman) и десятком боевых кораблей.