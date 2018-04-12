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Трамп продолжает верить в необходимость хороших отношений между РФ и США – Белый дом
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    Трамп продолжает верить в необходимость хороших отношений между РФ и США – Белый дом

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    Трамп продолжает верить в необходимость хороших отношений между РФ и США – Белый дом

    Вашингтон, 12 апреля. Президент США Дональд Трамп по-прежнему убежден, что хорошие отношения между Россией и США возможны и необходимы. Об этом сообщает пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

    «Президент долго считал, что хорошие отношения РФ и США - хорошо для всего мира, он, определенно, по-прежнему в это верит», – сказала она, выступая на брифинге.

    Ранее американский президент написал в своем Twitter о возможном ракетном ударе по Сирии, а также предупредил Россию, что она не должна оказывать помощь сирийском президенту Асаду. Вскоре после этого он опубликовал еще одно сообщение, в котором призывал США и РФ наладить отношения.

    Напомним, что 10 апреля сообщалось о подходе к сирийскому городу Тартус американского эсминца Donald Cook, оснащенного 60 ракетами «Томагавк». Кроме того, к побережью Сирии начала выдвигаться авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» (USS Harry S. Truman) и десятком боевых кораблей.

    Автор: Антон Зарубин
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