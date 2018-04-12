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Советник Асада заявила, что Дамаск и его союзники не допустят развития событий по сценарию США
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    Советник Асада заявила, что Дамаск и его союзники не допустят развития событий по сценарию США

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    Советник Асада заявила, что Дамаск и его союзники не допустят развития событий по сценарию США

    Дамаск, 12 апреля. США и Запад развернули против Сирии «психологическую войну», но Дамаск и его союзники не допустят развития событий по американскому сценарию. Об этом советник президента Сирийской арабской республики (САР) Бусейн Шаабан заявила в интервью телеканалу Al Mayadden.

    По мнению Шаабан, США потерпели поражение в конфликте в Сирии и начали против Дамаска и его союзников «психологическую войну», чтобы продемонстрировать силу и восстановить позиции. Но Россия, Иран и Сирия не допустят, чтобы события развивались по сценарию Соединенных Штатов.

    «Сейчас проводятся интенсивные консультации между тремя странами для того, чтобы воспрепятствовать опасным замыслам США и Запада», — заявила советник.

    Шаабан отметила, что при поддержке России правительственные войска произвели «необходимые приготовления» после нанесенного 9 апреля ВВС Израиля ракетного удара по аэродрому Т-4. Советник предупредила, что в будущем конфликте Израиль будет основной потерпевшей стороной.

    Чиновница подчеркнула, что расклад сил в регионе изменился в пользу сирийского руководства, а народ Сирии не боится агрессии США и готов к войне.

    Автор: Виталий Малясев
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