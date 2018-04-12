Российские боевые корабли вышли из Тартуса для отражения возможного удара США по Сирии

Вашингтон, 12 апреля. Российские боевые корабли покинули сирийский порт Тартус для отражения возможного удара США по территории Сирии. Это следует из спутниковых снимков, которые опубликовала компания Image Satellite Internacional.

На первом фото, опубликованном компанией, видно, что в порту находятся семь кораблей, а также две противодиверсионных катера «Грачонок» и две дизельные подводные лодки. На втором снимке, датированном 11 апреля видно, что большинство кораблей покинули порт, в котором осталась лишь одна субмарина.

«Исчезновение большинства кораблей российского ВМФ из порта Тартус, Сирия. В настоящее время пропавшие корабли военно-морского флота развернуты в море из-за возможных грядущих ударов. Осталась только одна подводная лодка класса «Кило» (натовская классификация ДПЛ проекта 877/636 — ред.)», — сказано в сопровождающем снимки сообщении компании.

Напомним, что 10 апреля сообщалось о подходе к сирийскому городу Тартус американского эсминца Donald Cook, оснащенного 60 ракетами «Томагавк». Кроме того, к побережью Сирии начала выдвигаться авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» (USS Harry S. Truman) и десятком боевых кораблей.