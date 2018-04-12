Италия не будет вовлечена в боевые действия в Сирии – СМИ

Рим, 12 апреля. Италия никогда не принимала участия в боевых действиях в Сирии и не будет вовлечена в них, сообщило агентство Ansa со ссылкой на источники в итальянском правительстве.

«Италия, как известно, никогда не принимала участия в военных действиях в Сирии и всегда осуждала любое нарушение прав человека и каждый случай насилия в отношении мирного населения и считает неприемлемым использование химического оружия сирийским режимом», – говорится в сообщении

Как подчеркнули источники в итальянском правительстве, Рим не будет напрямую вовлечен в возможные военные действия в Сирии. При этом добавляется, что Италия всегда оказывала поддержку своим союзникам для обеспечения их безопасности и защиты.

Напомним, что ранее Запад обвинил власти Сирии в проведении химической атаки на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла распространяемую информацию о якобы примененной «бомбе с хлором», указав, что цель подобных информационных вбросов – выгораживание террористов и оправдание возможных силовых ударов по Сирии извне.