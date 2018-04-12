Трамп обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии

Анкара, 12 апреля. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провел переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

По информации турецких СМИ, политики обсудили ситуацию в Сирии.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о возможном нанесении удара по Сирии. В Вашингтоне заявили, что это станет ответом на якобы имевшую место химатаку в Думе. При этом американское руководство не привело никаких доказательств применения химоружия. В Дамаске неоднократно отмечали, что за уничтожением всего химоружия следили эксперты ОЗХО

