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Небензя рассказал, что целуется с Хейли при встрече
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    Небензя рассказал, что целуется с Хейли при встрече

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    Небензя рассказал, что целуется с Хейли при встрече

    Москва, 12 апреля. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал о своих отношениях с американской коллегой Никки Хейли. По его словам, у них по-человечески нормальные отношения, более того – они целуются при встрече.

    «Я не ощущаю, что здесь как-то изменилось отношение к России на уровне простых граждан. Общаюсь я в основном со своими коллегами. Если говорить об американских, то с Никки Хейли и всей ее миссией, отношения у нас, хотите – верьте, хотите — нет, по-человечески нормальные», — сказал дипломат, выступая на телеканале «Россия 1».

    Ведущий поинтересовался у российского дипломата, целует ли он Хейли при встрече или просто жмет руку.

    «Целуемся, целуемся», – ответил Небензя.

    Напомним, что ранее сообщалось о том, что Небензя еще раз потребовал от Хейли прекратить называть Россию «режимом». Он пригрозил, что если она продолжит так делать, он прервет заседание.

    Автор: Антон Зарубин
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