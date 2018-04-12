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Политика
Американские журналисты раскритиковали планы Трампа по возможному удару в Сирии
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    Американские журналисты раскритиковали планы Трампа по возможному удару в Сирии

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    Американские журналисты раскритиковали планы Трампа по возможному удару в Сирии

    Вашингтон, 12 апреля. Ряд американских журналистов выступил с критикой планов президента США Дональда Трампа нанести ракетный удар по Сирии. По их словам, этот план не только угрожает безопасности самих США, но и приведет к гибели еще большего количества человек на Ближнем Востоке.

    Основатель портала The Intercept Гленн Гринвальд напомнил, что предыдущий президент Барак Обама на протяжении восьми лет уклонялся от прямой конфронтации с Россией.

    «Хорошее, отрезвляющее напоминание о том, насколько опасным и непредсказуемым может быть противостояние с Россией. Именно поэтому Обама — вполне разумно — восемь лет уклонялся от конфронтации с Россией, в том числе и в Сирии. И еще о том, что все, кто требует от Трампа большей воинственности — опасные идиоты», – написал он в своем Twitter.  

    Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон также подверг планы Трампа критике. Он напомнил, что аналогичные действия дорого обошлись жителям Ирака и Ливии.

    «Предположим, Асад использовал хлор. Из-за этого нужно начинать войну? Свержение Асада приведет к хаосу. Тысячи людей погибнут. Мы, возможно, будем свидетелями уничтожения одной из последних групп христиан на Ближнем Востоке. Это укрепит нашу безопасность? Сделает регион более стабильным? Чем закончилась смена режима в Ираке и Ливии?» — написал он в Twitter.

    Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что примет решение по Сирии в течение 48 часов. Утром десятого апреля новостные ленты сообщили о том, что к берегам Сирии отправился эсминец ВМС США.

    Автор: Антон Зарубин
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