Небензя пообещал прервать заседание СБ ООН, если Хейли еще раз назовет власти РФ «режимом»
Москва, 12 апреля. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что прервет заседание СБ ООН, если постпред США при ООН Никки Хейли еще раз использует термин «режим» в отношении России.
В феврале этого года в ходе заседания СБ ООН Хейли заявила о фундаментальности суверенных прав нации, добавив, что «когда мы не соблюдаем принцип суверенитета, позволяя режимам (лидера КНДР) Кима, (президента Сирии Башара) Асада и (президента РФ Владимира) Путина действовать безнаказанно, все обстоит с точностью до наоборот». Небензя попросил свою американскую коллегу воздержаться от использования термина «режим» в отношении законно избранных правительств стран.
«Если бы постпред США в следующий раз употребила такое выражение, как «российский режим», то я бы остановил заседание и обратился к председателю с просьбой призывать уважаемого постпред США к порядку и называть законное правительство суверенной страны надлежащим языком», — заявил Небензя в эту среду в передаче «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Напомним, 9 апреля Совет Безопасности ООН провел два заседания. Первое было посвящено предполагаемой химической атаке в сирийской Думе (инициировано США и ее союзниками), а второе (по инициативе России) — угрозе международному миру и безопасности.