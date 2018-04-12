Гол Роналду в ворота «Ювентуса» вывел «Реал» в полуфинал Лиги чемпионов

Мадрид,12 апреля. Испанский футбольный клуб «Реал» прошел в полуфинал Лиги чемпионов благодаря голу Криштиану Роналду.

Встреча с «Ювентусом» закончилась со счетом 1:3 в пользу гостей. Счет во встрече открыл Марио Манджукич уже на второй минуте. На 37-й минуте хорватскому нападающему удалось оформить дубль. В середине второго тайма увеличить отрыв удалось Штефану Лихтштайнеру.

Судья назначил «Ювентусу» пенальти в компенсированное время, передает RT. Разборки с арбитром обернулись удалением голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона, а Криштиану Роналду реализовал пенальти.

Несмотря на поражение от «Ювентуса», испанский клуб проходит в полуфинал Лиги чемпионов благодаря победе в гостевом матче, сообщает «Газета.ру».