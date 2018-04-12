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Гол Роналду в ворота «Ювентуса» вывел «Реал» в полуфинал Лиги чемпионов
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    Гол Роналду в ворота «Ювентуса» вывел «Реал» в полуфинал Лиги чемпионов

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    Гол Роналду в ворота «Ювентуса» вывел «Реал» в полуфинал Лиги чемпионов

    Мадрид,12 апреля. Испанский футбольный клуб «Реал» прошел в полуфинал Лиги чемпионов благодаря голу Криштиану Роналду.

    Встреча с «Ювентусом» закончилась со счетом 1:3 в пользу гостей. Счет во встрече открыл Марио Манджукич уже на второй минуте. На 37-й минуте хорватскому нападающему удалось оформить дубль. В середине второго тайма увеличить отрыв удалось Штефану Лихтштайнеру.

    Судья назначил «Ювентусу» пенальти в компенсированное время, передает RT. Разборки с арбитром обернулись удалением голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона, а Криштиану Роналду реализовал пенальти. 

    Несмотря на поражение от «Ювентуса», испанский клуб проходит в полуфинал Лиги чемпионов благодаря победе в гостевом матче, сообщает «Газета.ру».

    Автор: Настасья Шеркунова
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