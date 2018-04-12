Удар по Сирии может быть нанесен не раньше конца недели – СМИ

Вашингтон, 12 апреля. США и их союзники, предположительно, нанесут ракетный удар по Сирии не раньше конца недели. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

По данным телеканала, Трамп продолжает активные консультации с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй относительно скоординированных действий на Ближнем Востоке. Подчеркивается, что на данный момент лидеры не добились твердой договоренности о масштабах или сроках удара.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности нанести удар по позициям сирийских войск в связи с якобы имевшим место применением «химоружия» в городе Дума. При этом США и эксперты, на которые ссылается Вашингтон, не смогли привести никаких доказательств, кроме свидетельств неких людей, опрошенных «Белыми касками».