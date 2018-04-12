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Новости Сирии
Сирия: Мэй в четверг соберет кабмин для обсуждения военного вмешательства
Новости Сирии
Сирия: Мэй в четверг соберет кабмин для обсуждения военного вмешательства
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    Сирия: Мэй в четверг соберет кабмин для обсуждения военного вмешательства

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    Сирия: Мэй в четверг соберет кабмин для обсуждения военного вмешательства

    Лондон, 12 апреля. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 12 апреля проведет заседание правительства.

    Темой заседания станет возможное военное вмешательство в Сирии. Об этом сообщил РИА Новости представитель офисе главы британского правительства. 

    Ранее «Газета.ру» со ссылкой на британские СМИ сообщила, что Тереза Мэй приказала направить подлодки Великобритании на расстояние ракетного удара по Сирии. Также сообщалось, что ракетный удар Великобритания может нанести уже в четверг.

    Автор: Алексей Громов
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