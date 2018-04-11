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Скотленд-Ярд опубликовал первое заявление Юлии Скрипаль
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    Скотленд-Ярд опубликовал первое заявление Юлии Скрипаль

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    Скотленд-Ярд опубликовал первое заявление Юлии Скрипаль

    Лондон, 11 апреля. Юлия Скрипаль, пострадавшая в инциденте в английском Солсбери, заявил, что не нуждается в помощи российского посольства в Великобритании и не хочет встречаться со  своей двоюродной сестрой. Об этом сообщается в заявлении Скотленд-Ярда, опубликованном от имени Юлии.

    Текст заявления гласит, что Скрипаль была проинформирована о том, что российское консульство предложило ей свою помощь.

    «На данный момент я не хочу пользоваться их услугами, но, если я передумаю, я знаю, как с ними связаться», – сказала Скрипаль.

    По словам Юлии Скрипаль, с ней работают «специально подготовленные офицеры», кроме того, у нее есть доступ к друзьям и членам семьи. Она поблагодарила свою двоюродную сестру Викторию Скрипаль за заботу, попросив ее не приезжать в Великобританию и не пытаться с ней связываться.

    «Я благодарю свою двоюродную сестру Викторию за ее заботу о нас, но прошу, чтобы она не навещала меня и не пыталась связаться со мной в настоящее время. Ее мнения и утверждения не являются ни моими, ни моего отца», – заявила Юлия.

    Россиянка добавила, что однажды она даст полноценное интервью представителям СМИ, но в настоящий момент она недостаточно хорошо чувствует себя. Напомним, она была выписана из больницы Солсбери в этот понедельник. Скрипаль и ее отец были госпитализированы 4 марта.

     

    Автор: Антон Зарубин
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