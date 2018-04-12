Экс-советник Госдепа: Удар США по Сирии может быть нанесен в ближайшие часы

Вашингтон, 11 апреля. Бывший советник госдепартамента по Сирии Фредерик Хоф заявил, что Соединенные Штаты Америки могут нанести удар по Сирии в течение нескольких часов.

Во время выступления в Атлантическом совете Хоф заявил, что в ночь на четверг могут быть поражены сразу несколько целей.

«Я предполагаю, что уже сегодня вечером крылатые ракеты поразят Сирию. Возможно, больше, чем одну цель. Я думаю, что наиболее вероятное время — между 8 и 10 часами вечера (03.00–05.00 по московскому времени. — Прим. ФАН)», — заявил бывший советник Госдепа.

Американский эксперт также отметил, что разовый удар не изменит ситуацию, в отличие от последствий, которые принесет этот удар.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о возможности нанесения удара по сирийским войскам после того, как Вашингтон бездоказательно обвинил Дамаск в химатаке. При этом власти Сирии неоднократно подчеркивали, что все химическое оружие было уничтожено под контроль ОЗХО.

