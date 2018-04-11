Видео выхода авианосца «Гарри Трумэн» из Норфолка опубликовано в Сети

Москва, 11 апреля. В Сети появилось видео выхода ударной группы ВМС США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» из порта Норфолка, штат Вирджиния. Ранее сообщалось, что данное соединение направится в район Ближнего Востока.

Ряд СМИ предположил, что «Гарри Трумэн» и сопровождающие его корабли могут быть задействованы в нанесении возможного ракетного удара по территории Сирии. В пресс-службе ВМС США отказались комментировать боевые задачи авианосной группы, а также пункт, в который она направляется.

Напомним, что авианосец «Гарри Трумэн» сопровождают ракетный крейсер «Норманди» и ракетные эсминцы «Арли Берк», «Балкили», «Форрест Шерман» и «Фаррагут». Позже к ним присоединится фрегат Германии «Гессен», а также американские ракетные эсминцы «Джейсон Данэм» и «Зе Салливанс».