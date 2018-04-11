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Видео выхода авианосца «Гарри Трумэн» из Норфолка опубликовано в Сети
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    Видео выхода авианосца «Гарри Трумэн» из Норфолка опубликовано в Сети

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    Видео выхода авианосца «Гарри Трумэн» из Норфолка опубликовано в Сети

    Москва, 11 апреля. В Сети появилось видео выхода ударной группы ВМС США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» из порта Норфолка, штат Вирджиния. Ранее сообщалось, что данное соединение направится в район Ближнего Востока.

    Ряд СМИ предположил, что «Гарри Трумэн» и сопровождающие его корабли могут быть задействованы в нанесении возможного ракетного удара по территории Сирии. В пресс-службе ВМС США отказались комментировать боевые задачи авианосной группы, а также пункт, в который она направляется.

    Напомним,  что авианосец «Гарри Трумэн» сопровождают ракетный крейсер «Норманди» и ракетные эсминцы «Арли Берк», «Балкили», «Форрест Шерман» и «Фаррагут». Позже к ним присоединится фрегат Германии «Гессен», а также американские ракетные эсминцы «Джейсон Данэм» и «Зе Салливанс».

    Harry S Truman Carrier Strike Group deploys from Naval Station Norfolk

    The Harry S. Truman Carrier Strike Group is deploying from Naval Station Norfolk More details: http://via.wtkr.com/aPGEH

    Gepostet von WTKR News 3 am Mittwoch, 11. April 2018

     

    Автор: Антон Зарубин
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