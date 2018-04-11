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Консультации СБ ООН по Сирии пройдут в четверг в утреннюю сессию
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Сирия: Мэй в четверг соберет кабмин для обсуждения военного вмешательства
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    Консультации СБ ООН по Сирии пройдут в четверг в утреннюю сессию

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    Консультации СБ ООН по Сирии пройдут в четверг в утреннюю сессию

    Нью-Йорк, 11 апреля. Совет Безопасности Организации объединенных наций в четверг проведет консультации на фоне обострения ситуации в Сирии.

    Как сообщило постпредство Перу при организации, в утреннюю сессию состоится регулярный брифинг по теме нераспространения ядерного, химического и биологического оружия. Он начнется в 10.00 (17.00 по московскому времени. — Прим. ФАН). 

    После этого пройдут консультации в закрытом режиме, запрошенные представителем Боливии. В среду RT сообщал, что Боливией было запрошено проведение консультаций из-за эскалации риторики вокруг Сирии.

    Автор: Настасья Шеркунова
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