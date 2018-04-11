Мэй приказала подвести подлодки к побережью Сирии на расстояние ракетного удара – СМИ

Лондон, 11 апреля. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отдала приказ подвести подводные лодки к побережью Сирии на расстояние ракетного удара. Об этом сообщает британское издание Telegraph.

По данным СМИ, удар может быть нанесен уже в четверг вечером. Кроме того, сообщается, что Мэй созвала экстренное совещание кабинета министров, прервав пасхальные каникулы.

Напомним, что ряд стран Запада обвинил власти Сирии в организации химической атаки в городе Дума. В ответном заявлении России назвала эти сообщения информационными вбросами, которые преследуют целью выгородить террористов и оправдать возможные силовые меры в отношении Сирии.

Ранее президент США Дональд Трамп обещал до среды принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в Думе.Он пригрозил пуском «хороших, новых и умных» ракет, которые РФ, по его мнению, не сможет сбить.