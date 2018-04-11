Меню
Политика
Мэй приказала подвести подлодки к побережью Сирии на расстояние ракетного удара – СМИ
Новости Сирии
Сирия: Мэй в четверг соберет кабмин для обсуждения военного вмешательства
Следующая новость
Загрузка...

    Мэй приказала подвести подлодки к побережью Сирии на расстояние ракетного удара – СМИ

      /  Обновлено: 
    728

    Мэй приказала подвести подлодки к побережью Сирии на расстояние ракетного удара – СМИ

    Лондон, 11 апреля. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отдала приказ подвести подводные лодки к побережью Сирии на расстояние ракетного удара. Об этом сообщает британское издание Telegraph. 

    По данным СМИ, удар может быть нанесен уже в четверг вечером. Кроме того, сообщается, что Мэй созвала экстренное совещание кабинета министров, прервав пасхальные каникулы.

    Напомним, что ряд стран Запада обвинил власти Сирии в организации химической атаки в городе Дума. В ответном заявлении России назвала эти сообщения информационными вбросами, которые преследуют целью выгородить террористов и оправдать возможные силовые меры в отношении Сирии.

    Ранее президент США Дональд Трамп обещал до среды принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в Думе.Он пригрозил пуском «хороших, новых и умных» ракет, которые РФ, по его мнению, не сможет сбить.

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Алексей Пушков: Трамп пытается жесткой риторикой перекрыть критику в свой адрес

    Алексей Пушков: Трамп пытается жесткой риторикой перекрыть критику в свой адрес

    21:42   11 Апреля 2018
    1647
    Боливия созывает консультации в Совбезе ООН в связи с угрозами США по Сирии

    Боливия созывает консультации в Совбезе ООН в связи с угрозами США по Сирии

    20:30   11 Апреля 2018
    4479
    Российские журналисты в Сирии ранены в результате обстрела автобуса

    Российские журналисты в Сирии ранены в результате обстрела автобуса

    19:25   11 Апреля 2018
    19071
    Путин: Обстановка в мире становится хаотичной, но мы надеемся на здравый смысл

    Путин: Обстановка в мире становится хаотичной, но мы надеемся на здравый смысл

    17:46   11 Апреля 2018
    2337