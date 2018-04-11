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Трамп рассматривает альтернативные ответы по Сирии кроме ракетного удара – Белый дом
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    Трамп рассматривает альтернативные ответы по Сирии кроме ракетного удара – Белый дом

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    Трамп рассматривает альтернативные ответы по Сирии кроме ракетного удара – Белый дом

    Вашингтон, 11 апреля. Президент США Дональд Трамп оставляет ряд дополнительных вариантов ответа по Сирии кроме возможного ракетного удара, заявила представитель Белого дома Сара Сандерс.

    Отвечая на вопрос о ракетном ударе Сандерс подчеркнула, что «президент оставляет ряд других вариантов по Сирии, помимо ракетного удара». Какие именно варианты может использовать Трамп вместо ракетного удара, она не уточнила.

    Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности нанести удар по позициям сирийских войск в связи с якобы имевшим место применением «химоружия» в городе Дума. При этом США и эксперты, на которые ссылается Вашингтон, не смогли привести никаких доказательств, кроме свидетельств неких людей, опрошенных «Белыми касками». В то же время сирийские врачи в Думе заявили, что к ним не поступило ни одного пациента с признаками химического отравления.

    Автор: Антон Зарубин
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