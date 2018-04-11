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Белый дом не комментирует сообщения о возможной встрече Трампа и Путина
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    Белый дом не комментирует сообщения о возможной встрече Трампа и Путина

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    Белый дом не комментирует сообщения о возможной встрече Трампа и Путина

    Вашингтон, 11 апреля. В Белом доме не стали комментировать информацию о возможной встрече американского лидера Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

    По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, пока никаких объявлений по данному вопросу нет.

    «У меня нет никаких объявлений по этому поводу», — заявила представитель Белого дома. Она также отметила, что в настоящее время отношения Москвы и Вашингтона находятся на низком уровне.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время отсутствуют договоренности о встречи между лидерами России и Соединенных Штатов Америки, передавал телеканал «360».
     

    Автор: Настасья Шеркунова
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