Белый дом не комментирует сообщения о возможной встрече Трампа и Путина

Вашингтон, 11 апреля. В Белом доме не стали комментировать информацию о возможной встрече американского лидера Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, пока никаких объявлений по данному вопросу нет.

«У меня нет никаких объявлений по этому поводу», — заявила представитель Белого дома. Она также отметила, что в настоящее время отношения Москвы и Вашингтона находятся на низком уровне.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время отсутствуют договоренности о встречи между лидерами России и Соединенных Штатов Америки, передавал телеканал «360».

