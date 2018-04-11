Окончательное решение о возможном ударе по Сирии пока не принято – Белый дом

Вашингтон, 11 апреля. Окончательное решение о возможном ударе по Сирии и российским силам в САР еще не принято, заявила в ходе регулярного брифинга для журналистов представитель Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, все варианты сейчас находятся «на столе» и обсуждаются.

Журналисты попросили ее прокомментировать будут ли США наносить удар по Сирии. Также они спросили, означает ли недавний твит Дональда Трампа, что окончательное решение по Сирии уже принято.

«Это одна из возможностей (удар по Сирии). Это просто означает, что это один из вариантов действий, которые президент может предпринять, а может не предпринять. Это касается и времени», – сказала она.

Сандерс подчеркнула, что Белый дом продолжает консультации с партнерами и союзниками США по этому вопросу.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности нанести удар по позициям сирийских войск в связи с якобы имевшим место применением «химоружия» в городе Дума.