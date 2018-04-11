Генерал ВСУ подтвердил, что Киев следует инструкциям Вашингтона

Киев, 11 аперля. В вопросе урегулирования конфликта в Донбассе Киев руководствуется решениями США, заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Юрий Думанский.

По его словам, требования президента Украины Петра Порошенко о размещении миротворцев ООН на юго-востоке непосредственно согласуются со спецпредставителем Госдепартамента США по делам Украины Куртом Волкером.

«Мы находимся в состоянии переговорного процесса. Не мы, Украина, а за нас решает третий внешний игрок, который представляет США, — Волкер. И он решает проблему с Российской Федерацией на уровне переговоров», — приводит слова генерала РИА Новости.

Как объяснил Думанский, по итогам переговоров с Волкером, Порошенко предпринимает меры по разрешению конфликта в Донбассе, согласовав их с США.

Напомним, что инициатором проведения миротворческой операции в Донбассе выступил президент РФ Владимир Путин. Он предложил разместить «голубые каски» на линии разграничения для защиты наблюдателей ОБСЕ. Украинские власти поддерживают это предложение, однако настаивают на том, чтобы миротворцы были введены на всей территории Донбасса, а не только на линии разведения сил.