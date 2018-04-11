Меню
Украина
Генерал ВСУ подтвердил, что Киев следует инструкциям Вашингтона
Новости Сирии
Сирия: Мэй в четверг соберет кабмин для обсуждения военного вмешательства
Следующая новость
Загрузка...

    Генерал ВСУ подтвердил, что Киев следует инструкциям Вашингтона

    157

    Генерал ВСУ подтвердил, что Киев следует инструкциям Вашингтона

    Киев, 11 аперля. В вопросе урегулирования конфликта в Донбассе Киев руководствуется решениями США, заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Юрий Думанский.

    По его словам, требования президента Украины Петра Порошенко о размещении миротворцев ООН на юго-востоке непосредственно согласуются со спецпредставителем Госдепартамента США по делам Украины Куртом Волкером.

    «Мы находимся в состоянии переговорного процесса. Не мы, Украина, а за нас решает третий внешний игрок, который представляет США, — Волкер. И он решает проблему с Российской Федерацией на уровне переговоров», — приводит слова генерала РИА Новости.

    Как объяснил Думанский, по итогам переговоров с Волкером, Порошенко предпринимает меры по разрешению конфликта в Донбассе, согласовав их с США.

    Напомним, что инициатором проведения миротворческой операции в Донбассе выступил президент РФ Владимир Путин. Он предложил разместить «голубые каски» на линии разграничения для защиты наблюдателей ОБСЕ. Украинские власти поддерживают это предложение, однако настаивают на том, чтобы миротворцы были введены на всей территории Донбасса, а не только на линии разведения сил.

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Алексей Пушков: Трамп пытается жесткой риторикой перекрыть критику в свой адрес

    Алексей Пушков: Трамп пытается жесткой риторикой перекрыть критику в свой адрес

    21:42   11 Апреля 2018
    1629
    Боливия созывает консультации в Совбезе ООН в связи с угрозами США по Сирии

    Боливия созывает консультации в Совбезе ООН в связи с угрозами США по Сирии

    20:30   11 Апреля 2018
    4446
    Российские журналисты в Сирии ранены в результате обстрела автобуса

    Российские журналисты в Сирии ранены в результате обстрела автобуса

    19:25   11 Апреля 2018
    18991
    Путин: Обстановка в мире становится хаотичной, но мы надеемся на здравый смысл

    Путин: Обстановка в мире становится хаотичной, но мы надеемся на здравый смысл

    17:46   11 Апреля 2018
    2318