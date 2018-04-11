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Новости Сирии
Сирия: российские военные оказали гумпомощь жителям Алеппо, Хамы и Дамаска
Новости Сирии
Сирия: российские военные оказали гумпомощь жителям Алеппо, Хамы и Дамаска
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    Сирия: российские военные оказали гумпомощь жителям Алеппо, Хамы и Дамаска

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    Сирия: российские военные оказали гумпомощь жителям Алеппо, Хамы и Дамаска

    Дамаск (Сирия), 11 апреля. За прошедшие сутки российские военные оказали гуманитарную помощь жителям провинций Алеппо, Хама и Дамаск на территории Сирии.

    По словам главы Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Юрия Евтушенко, сирийцы получили хлеб и продовольственные наборы.

    «Организована раздача людям свежего хлеба и 1335 продовольственных наборов. Общий вес гуманитарного груза составил 4,8 тонны», — сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон.

    Сирия: российские военные оказали гумпомощь жителям Алеппо, Хамы и Дамаска

    Российские военные также доставили в Дейр-эз-Зор питьевую воду и оказались медицинскую помощь почти 250 жителям Сирии. Ранее «Газета.ру» сообщала, что в Сирии в Думы журналисты из России попали под обстрел. Их своевременно оказали медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.

    Автор: Настасья Шеркунова
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