Дамаск (Сирия), 11 апреля. За прошедшие сутки российские военные оказали гуманитарную помощь жителям провинций Алеппо, Хама и Дамаск на территории Сирии.

По словам главы Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Юрия Евтушенко, сирийцы получили хлеб и продовольственные наборы.

«Организована раздача людям свежего хлеба и 1335 продовольственных наборов. Общий вес гуманитарного груза составил 4,8 тонны», — сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон.

Российские военные также доставили в Дейр-эз-Зор питьевую воду и оказались медицинскую помощь почти 250 жителям Сирии. Ранее «Газета.ру» сообщала, что в Сирии в Думы журналисты из России попали под обстрел. Их своевременно оказали медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.