Небензя рассказал, как американские СМИ упускают главное в выступлениях РФ в ООН

Москва, 11 апреля. Американские СМИ слышат выступления российских дипломатов в Совете Безопасности ООН, однако упускают важные моменты в своих публикациях, заявил постоянный представитель России в Совбезе ООН Василий Небензя.

Небензя констатировал, что американские журналисты, конечно, слышат выступления российских дипломатов в Совбезе ООН.

«В американской прессе тоже дают ссылки (на выступления России. — Прим. ФАН), но, естественно, понятно, что эти ссылки ограничены и это не самое главное из того, что я хотел сказать на том или ином заседании», — заявил Небензя в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Небензя отметил, что завотированная резолюция США в Совбезе ООН по расследованию так называемого «применения химического оружия» в Сирии была изначально непроходная.