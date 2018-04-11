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Небензя рассказал, как американские СМИ упускают главное в выступлениях РФ в ООН
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    Небензя рассказал, как американские СМИ упускают главное в выступлениях РФ в ООН

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    Небензя рассказал, как американские СМИ упускают главное в выступлениях РФ в ООН

    Москва, 11 апреля. Американские СМИ слышат выступления российских дипломатов в Совете Безопасности ООН, однако упускают важные моменты в своих публикациях, заявил постоянный представитель России в Совбезе ООН Василий Небензя.

    Небензя констатировал, что американские журналисты, конечно, слышат выступления российских дипломатов в Совбезе ООН.

    «В американской прессе тоже дают ссылки (на выступления России.  — Прим. ФАН), но, естественно, понятно, что эти ссылки ограничены и это не самое главное из того, что я хотел сказать на том или ином заседании»,  — заявил Небензя в эфире телеканала «Россия 1».

    Ранее Небензя отметил, что завотированная резолюция США в Совбезе ООН по расследованию так называемого «применения химического оружия» в Сирии была изначально непроходная.

    Небензя рассказал, как американские СМИ упускают главное в выступлениях РФ в ООН

    Автор: Катерина Тимошенская
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