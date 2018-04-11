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Особый противопожарный режим вводится в Кемеровской области на два месяца
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    Особый противопожарный режим вводится в Кемеровской области на два месяца

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    Особый противопожарный режим вводится в Кемеровской области на два месяца

    Кемерово, 11 апреля. На территории Кемеровской области с 15 апреля по 15 июня будет действовать особый противопожарный режим. Об этом сообщает администрация региона.

    В рамках данных мер сотрудники ГУ МЧС региона проведут серию противопожарных мероприятий. Например, патрули будут контролировать состояний водоисточников для целей пожаротушения в сельской местности и дачных объединениях.

    «К этой работе будут привлечены специалисты муниципальных образований, правоохранительных органов, лесопожарные бригады, представители общественности, добровольных формирований и старосты сельских поселений, — приводит сообщение областной администрации «Газета Кемерова».

    На время действия данного режима будут увеличены штрафы за нарушение пожарной безопасности. Для должностных лиц штраф составит от 15 000 до 30 000 рублей, для юридических лиц — от 400 000 до 500 000 рублей, для граждан — от 2 000 до 4 000 рублей.

     

    Автор: Антон Зарубин
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