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Сирия: более 600 жителей вернулись в свои дома в Дейр-эз-Зоре
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Сирия: российские военные оказали гумпомощь жителям Алеппо, Хамы и Дамаска
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    Сирия: более 600 жителей вернулись в свои дома в Дейр-эз-Зоре

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    Сирия: более 600 жителей вернулись в свои дома в Дейр-эз-Зоре

    Дейр-эз-Зор (Сирия), 11 апреля. В течение суток в свои дома в Сирии вернулись 639 жителей Дейр-эз-Зора, а также 170 жителей провинции Хомс.

    По словам руководителя Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии генерал-майора Юрия Евтушенко, через гумкоридор Телль-Султан – Абу-эд-Духур со своими вещами в Алеппо также смогли вернуться 974 сирийца.

    «За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 170 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) – 639 человек», — сообщил Евтушенко.

    Ранее «Газета.ру» сообщала о том, что в городе Дума российские журналисты попали под обстрел. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.
     

    Автор: Настасья Шеркунова
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