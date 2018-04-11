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Небензя о завотированной резолюции США по Сирии: Она была изначально непроходная
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    Небензя о завотированной резолюции США по Сирии: Она была изначально непроходная

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    Небензя о завотированной резолюции США по Сирии: Она была изначально непроходная

    Москва, 11 апреля. Завотированная резолюция США в Совбезе ООН по расследованию так называемого «применения химического оружия» в Сирии была изначально непроходная, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    Небензя прокомментировал заблокированный в Совбезе ООН проект резолюции США по Сирии. 

    «Резолюция, которую мы заветировали, она была изначально непроходная, и об этом прекрасно знали наши партнеры, — констатировал российский дипломат в эфире телеканала «Россия 1». — Они знали чем закончится ее постановка на голосовании. И мы об этом говорили».

    Постпред РФ при ООН отметил, что американская резолюция была нацелена на воспроизведение механизма по расследованию случаев применения химоружия на территории Сирии, «который почил в бозе в конце прошлого года вследствие того, что он был абсолютно предвзятым, заказным и написал неправдоподобный доклад о произошедшем в Хан-Шейхуне».

    Напомним, ранее западные журналисты распространили сообщение о якобы гибели 70 человек в сирийской Думе из-за применения отравляющего газа. СМИ проигнорировали заявления Дамаска о том, что воюющие в Сирии боевики, которых поддерживает Запад, имеют доступ к отравляющим веществам и готовят провокации, чтобы потом обвинить Дамаск. Власти Сирии подчеркнули, что весь арсенал химоружия, который имелся в распоряжении властей Сирии, был вывезен и утилизирован под присмотром ОЗХО.

    Небензя о завотированной резолюции США по Сирии: Она была изначально непроходная

    Однако Вашингтон все же выступил с обвинениями в адрес сирийских властей. Отметим, что голословность американских обвинений в адрес Дамаска подтвердили местные врачи. Медики в Думе опровергли слухи о поступлении пациентов с признаками химического отравления.

    Автор: Катерина Тимошенская
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