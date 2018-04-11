В ООН ушли от ответа на вопрос о воинственных твитах Трампа

Москва, 11 апреля. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отказался комментировать заявления президента США Дональда Трампа, которые тот 11 апреля опубликовал в Twitter.

Дюжаррик не только ни разу не назвал имя американского президента, но также и уклонился от упоминания России и США.

«В первую очередь генеральный секретарь обеспокоен судьбой гражданского населения Сирии. Он обеспокоен отсутствием политического прогресса, который может дать мир и облегчение народу Сирии…» — абстрактно ответил представитель генсека ООН на вопрос о росте напряженности между Вашингтоном и Москвой.

Напомним, ранее в среду президент США Дональд Трамп подтвердил намерение Вашингтона атаковать Сирию. В Twitter он призвал Москву готовиться, а затем сообщил, что гонка вооружений мешает всем, и ее надо остановить.

Пользователи социальных сетей посмеялись над противоречивыми заявлениями американского президента, а психиатр предположил, что странные и воинственные твиты Трампа могут быть связаны с поражением ЦНС.