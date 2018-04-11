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РФ надеется, что Сирия окажет содействие экспертам ОЗХО в городе Дума – МИД РФ
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    РФ надеется, что Сирия окажет содействие экспертам ОЗХО в городе Дума – МИД РФ

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    РФ надеется, что Сирия окажет содействие экспертам ОЗХО в городе Дума – МИД РФ

    Москва, 11 апреля. Москва рассчитывает, что сирийские власти окажут все необходимое содействие экспертам ОЗХО в расследовании предполагаемой химической атаки в городе Дума. Об этом сообщает МИД России.

    В опубликованном на своем сайте заявлении, МИД РФ выражает надежду, что сирийское руководство окажет поддержку экспертам (Организации по запрещению химического оружия) ОЗХО в городе Дума, а также Техсекретариат ОЗХО в ближайшее время уведомит всех участников организации о ходе расследования.

    МИД РФ напомнил, что власти Сирии уже обратились к Техническому секретариату ОЗХО с настоятельной просьбой как можно скорее провести расследование предполагаемого случая применения химоружия в Думе. Российское внешнеполитическое ведомство добавило, что приветствует решение гендиректора Техсекретариата ОЗХО Ахмета Узюмджю направить специалистов для расследования всех обстоятельств произошедшего.

    Автор: Антон Зарубин
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