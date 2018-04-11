США заранее назначили виновных в Сирии и отступать не собираются — МИД РФ

Москва, 11 апреля. Власти США и их союзники заранее назначили виновных в случае с сирийской Думой и отступать от своего решения не собираются. Об этом сообщает министерство иностранных дел РФ.

Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что позиция западной «тройки» постоянных членов Совбеза ООН, которая заблокировала 10 апреля две резолюции РФ по Сирии, вызывает у Москвы полное неприятие.

«Вновь возникает вопрос — нужно ли вообще США и их «единомышленникам» хоть какое-то расследование? Видимо, нет. Эта группа заранее «назначила» виновных и отступать от своего решения, судя по всему, не собирается», — говорится в сообщении.

МИД России подчеркнул, что последствия этой «авантюры» будут губительными.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп без предъявления каких-либо доказательств заявил о «химатаке» в сирийском городе Дума, хотя местные врачи не зарегистрировали ни одного пациента с химическим отравлением, и пригрозил нанести удар по правительственными силам. Россия тем временем объявила о вводе военной полиции в Думу для соблюдения правопорядка и предотвращения дальнейших провокаций.